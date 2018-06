Roma, furgone di gelati in fiamme sul Gra: traffico deviato

Furgone di gelati in fiamme sul Gra a Settebagni. E' sucesso attorno alle 15,30. Il traffico è stato subito deviato per permettere ai pompieri di spegnere il fuoco. Sul Grande Raccordo Anulare di Roma è stata provvisoriamente chiusa la carreggiata interna, in prossimità dello svincolo Settebagni (km 20,500) a causa del furgone in fiamme. Il traffico è stato deviato all'interno dell'aera di servizio. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità poco prima delle 16 quando il lavoro di spegnimento dei vigili de fuoco era terminato.

Giovedì 21 Giugno 2018



