Roma, Babbo Natale in canoa per raccogliere i rifiuti nel Tevere

L'8 dicembre alle ore 11,30 dalla sede galleggiante di Marevivo, con la Federazione italiana Canoa e Kayak e la Fondazione UniVerde, partirà una raccolta speciale di plastica e rifiuti sulle sponde del Tevere con la partecipazione straordinaria di Babbo Natale. L'associazione ha anche lanciato la campagna «Usa e (NON) Getta» che invita a regalare una borraccia in alluminio per ridurre l'uso delle bottiglie in plastica che finiscono nell'ambiente per sempre. All'evento parteciperanno: Generale Claudio Vincelli, Comandante della Divisione Unità Specializzate dell'Arma dei Carabinieri; Generale Antonio Ricciardi, Comandante dei Carabinieri Forestali; Ammiraglio Giovanni Pettorino, Comandante generale della Guardia Costiera Italiana; Contrammiraglio Fabio Agostini, Capo dell'Ufficio pubblica informazione e comunicazione della Marina Militare. La madrina dell'iniziativa sarà Licia Colò. «La Divisione Canoa e Kayak di Marevivo - dichiara Rosalba Giugni - invita tutti i canoisti, professionisti e non, a partecipare al »#BlueKayak Christmas« per liberare fiumi, laghi e coste da plastica e rifiuti. A tutti i cittadini chiediamo di scegliere un regalo sostenibile per Natale in difesa del mare. Eliminiamo l'eccessiva plastica e i numerosi ed inutili imballaggi che creano ulteriori danni all'ecosistema.

