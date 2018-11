Roma, a Testaccio circondano una donna ubriaca e la derubano: due arresti

Furti nei luoghi della movida a Testaccio. La scorsa notte, i carabinieri hanno fatto scattare una serie di controlli preventivi nel quartiere e il bilancio è di 2 persone arrestate e 3 denunciate a piede libero e un’attività commerciale sanzionata. A finire in manette, con le accuse di rapina, ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, sono stati due cittadini egiziani, di 22 e 29 anni, entrambi con precedenti senza fissa dimora. I due, in via Zabaglia, hanno approfittato dello stato confusionale di una 37enne romana, dovuto all'alcol e, dopo averla circondata hanno finto un abbraccio e le hanno rubato lo smartphone dalla tasca del giaccone. Sfortunatamente per loro la scena è stata notata dai due carabinieri che li hanno subito bloccati ed hanno recuperato la refurtiva: due telefoni cellulari, il primo sprovvisto di sim, il secondo risultato rubato poco prima in una discoteca di via Monte Testaccio e un “punteruolo”. Per i due cittadini egiziani si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia.



Poco più tardi, un cittadino del Gambia di 29 anni è stato denunciato in stato di libertà, perché in possesso di alcune dosi di marijuana pronte per essere vendute. Un cittadino del Marocco di 21 anni è risultato gravato da ordine espulsione. Negli esercizi commerciali del quartiere, i carabinieri hanno sanzionato due titolari di attività. Il primo è stato denunciato per aver installato sistema audiovisivo interno ambiente di lavoro senza prescritta autorizzazione; il secondo, un minimarket, è stato sanzionato per un importo complessivo di 3.500 euro perché all’interno dell’attività, i militari hanno trovato 30 kg di alimenti privi dell’etichetta di tracciabilità e il mancato aggiornamento previsto delle schede del manuale “H.A.C.C.P.”.

