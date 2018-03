Roma, rissa con morto a Termini: due indagati per omicidio preterintenzionale

Tre giorni fa è stato soccorso proprio di fianco alla stazione Termini: aveva una profonda ferita alla testa, che si era procurato cadendo in terra al culmine di una violenta lite. Ieri, è morto in ospedale. Per il decesso di un clochard polacco, senza fissa dimora, il pm Attilio Pisani, della procura di Roma, ha indagato due connazionali della vittima.



Si tratta dei due senzatetto che lo avrebbero picchiato e spintonato, facendolo cadere. La lite è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della stazione. Il video è finito agli atti dell'inchiesta. Martedì, verrà effettuata l'autopsia della vittima. Il medico legale dovrà stabilire se il clochard sia deceduto a causa delle percosse, o per un problema di salute pregresso. Nel frattempo, i due indagati si sono resi irreperibili.

Venerdì 30 Marzo 2018



