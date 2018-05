Roma, tentano rapina in una sala giochi e scappano ferendo il vigilante

Indagini in corso dei carabinieri della compagnia di Pomezia su un tentato furto alla sala scommesse di via Fratelli Bandiera. Intorno alle 3,30, alcuni malviventi sono stati notati da un vigilante mentre tentavano di tagliare le serrande della sala scommesse con un frullino.



Alla vista della guardia giurata, i ladri si sono dati alla fuga a bordo di una Range Rover Evoque bianca, speronando l'auto dell'istituto di vigilanza e ferendo lievemente la guardia. Successivamente, l'auto è stata trovata bruciata in una zona di campagna nella vicina Ardea.

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:36



