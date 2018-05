Roma, tenta di svaligiare un supermarket in via Nazionale, arrestato 33enne del Bangladesh

entava di rubare all'interno di un supermarket in via Nazionale, e gli agenti di Polizia che lo bloccano scoprono che era già soggetto ad un'ordinanza di custodia cautelare. E' successo la scorsa notte quando T.R., di 33 anni, è stato "pizzicato" dalla pattuglia del commissariato Viminale mentre cercava di rubare all'interno di un supermercato in via Nazionale, e da ulteriori accertamenti è emerso che, a suo carico, era stata emessa, dal Tribunale di Roma, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e così è stato portato a Regina Coeli. Non è stato l'unico arresto effettuato

Il secondo a finire in manette un 22enne originario del Ghana. J.I., queste le iniziali del ragazzo, è stato fermato, dagli agenti del commissariato Porta Maggiore, per un controllo dal quale è risultato anch'egli colpito da un'ordinanza di carcerazione del Tribunale di Roma: il giovane dovrà espiare una pena di 2 mesi e 18 giorni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.