Roma, il Teatro Valle riapre i battenti dopo la ristrutturazione

Il Teatro Valle di Roma riapre finalmente i battenti e per l'occasione oggi dalle 18 alle 22 è previsto l'evento, lanciato su Facebook dal Teatro Argentina-Teatro di Roma, 'Inaugurazione Interludio Valle'.



«Lo spazio è chiuso da anni ed ora è in corso un progetto di ristrutturazione - spiega interpellata dall'Ansa la presidente della commissione Cultura Eleonora Guadagno (M5S) -. Iniziamo a riaprire il Teatro Valle sabato (oggi, ndr) con delle installazioni di Paladino, per renderlo fruibile e visitabile da parte dei cittadini. L'evento, a cui parteciperanno anche la sindaca Virginia Raggi e il vicesindaco Luca Bergamo, si terrà nel foyer e inaugurerà una nuova stagione con aperture per il momento occasionali negli spazi accessibili».





Sabato 7 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:20



