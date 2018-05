Roma, a Piazza Vittorio lo spettacolo "Da mammuth a mamma 2.0"

Nel teatro della scuola Monte Calvario a Piazza Vittorio nel quartiere esquilino, ieri sera è stato allestito lo spettacolo “Da mammuth a mamma 2.0” da una compagnia amatoriale composta da mamme, papa' e bimbi con la passione per la recitazione, mesi di prove e prove cimentandosi nei ruoli più stravaganti ed attuali affrontando tematiche impegnate ma in chiave ironica per allietare una platea di adulti e ragazzi.

Sabato 19 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:12



