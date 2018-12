Roma, sette nuovi parcheggi per i taxi. La sindaca: «Garantito un servizio migliore»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati completati sette nuovi stalli taxi in luoghi strategici di Roma vicino a centri commerciali, uffici pubblici, nodi di scambio e ospedali. I nuovi parcheggi sono a Casal Bertone, in via Mattia Battistini, sulla Gianicolense, a Tor de' Cenci, all'ospedale Sant'Andrea, alla Giustiniana e in via dei Monti di Pietralata. Lo comunica su Facebook il sindaco di Roma Virgiania Raggi. «Si tratta di nuovi posti per garantire un servizio migliore e aumentare il presidio sul territorio - scrive il primo cittadino - Piccoli interventi che abbiamo portato avanti grazie alla collaborazione con i Municipi e alla commissione consultiva del trasporto pubblico non di linea. Questo è solo il primo pacchetto del 2018: nostro intento è infatti ampliare ulteriormente la mappa per il prossimo anno. Obiettivo è rendere ancora più semplice l'utilizzo di un mezzo così strategico in tutta sicurezza e ovunque sia necessario a servizio di cittadini e turisti».