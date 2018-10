Roma, via del Corso: Tar conferma la pedonalizzazione, respinte richieste bus turistici

LEGGI ANCHE

Arriva da Tar del Lazio la conferma del "no" alla sospensione della decisione del Comune di Roma diridisciplinare il traffico nel centro storico capitolino, pedonalizzando il tratto di via del Corso compreso tra LargoGoldoni e l'intersezione con via delle Convertite.Con due distinte - ma identiche - ordinanze i giudici amministrativi hanno nuovamente respinto le richieste con le quali CityRoma e Big Bus Tours Rome sollecitavano la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti con i quali è stata disposta l'istituzione della zona pedonale di via del Corso.A inizio agosto il Tar aveva obbligato l'amministrazione comunale a pronunciarsi su un percorso alternativo dei bus turistici così come indicato dalle stesse aziende; adesso i giudici hanno ritenuto «che non sussistano i presupposti per la richiesta misura cautelare alla luce della valutazione operata dall'amministrazione sul nuovo percorso proposto dalla ricorrente e considerati i rilevanti interessi pubblici in gioco palesati, tra l'altro, dai verbali del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza».