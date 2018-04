Roma, tre studenti 15enni rapinati e minacciati con un coltello

Minacciano con un coltello tre studenti romani di 15 anni che aspettavano l'autobus e li rapinano dei cellulari e collanine d'oro. I carabinieri della stazione Roma Tor Sapienza, al termine di una breve indagine, hanno denunciato un 18enne e un 17enne, entrambi di origini bosniache e domiciliati presso l'insediamento di via Salviati, perché riconosciuti come i responsabili della rapina.LEGGI ANCHE: Roma, tenta la truffa dello specchietto poi scappa contromano e si schianta contro un'auto Erano da poco passate le 19 quando i due si sono avvicinati alle tre vittime, che si trovavano nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Tor Sapienza, diretti a prendere il primo treno utile che li avrebbe riportati a casa. I rapinatori, sotto la minaccia di un coltello, li hanno rapinati dello smartphone e di alcuni oggetti in oro che indossavano, per poi scappare a piedi in direzione via Salviati.I carabinieri, intervenuti su richiesta di un passante, hanno raccolto tutte le informazioni utili dalle tre vittime e, dopo aver visionato le registrazione delle telecamere presenti in zona, hanno riconosciuto i due rapinatori, già noti per i loro trascorsi con la giustizia e, si sono diretti presso il loro domicilio. Giunti nel campo, è scattata subito la perquisizione che ha permesso di rinvenire l'intera refurtiva.