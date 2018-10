Roma, strappa il denaro dalle mani di un cliente al mercato dell'Esquilino: arrestata

Stava pagando gli acquisti effettuati in uno dei box presenti all’interno del mercato Esquilino quando una donna le si è avvicinata e le ha repentinamente strappato dalle mani le banconote che aveva.



La vittima, un 41enne romano, ha dato subito l’allarme e i carabinieri della Stazione Roma piazza Dante hanno bloccato la ladra. A finire in manette con l’accusa di furto aggravato è stata una ragazza nata nella Repubblica Dominicana di 29 anni, ma residente a Velletri e già conosciuta alle forze dell’ordine.



La 29enne è stata trattenuta in caserma in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA