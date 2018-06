Roma, problemi al manto stradale: chiusa via delle Conce

«Da questa mattina è chiusa al traffico via delle Conce, tra piazza Bottego e via del Porto Fluviale. La chiusura è dovuta ad un dissesto del manto stradale». Così su twitter Muoversi a Roma.



Lo stesso servizio mobilità, segnala che la linea 071 del trasporto pubblico non è temporaneamente in servizio a causa della mancanza di vetture. I bus della linea 502 nella sola direzione di via dei Tribuni, da via Barzilai invece deviano per via Domenico Baccarini, via Leopoldo Micucci, strada di collegamento con via Tuscolana e da qui riprendono il normale percorso.

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:31



