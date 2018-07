Roma, davanti alla stazione dei bus con 5 kg di marijuana nel portabagagli: tre arresti

Fermi in auto con 5 kg di marijuana nel portabagagli, nell'area dell'autostazione Tibus. I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato tre cittadini nigeriani, di 30, 36 e 40 anni, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera, i militari hanno notato i tre a bordo di un'auto ferma in largo Guido Mazzoni, proprio nei pressi dell'area di transito dei bus di linea, e hanno eseguito una verifica. Nel portabagagli, in involucri in cellophane, erano nascosti 5 kg di marijuana. La droga è stata sequestrata mentre gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:04



