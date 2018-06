Stadio Roma, Di Maio: «Per M5S Raggi resta. Noi unici a non aver preso un euro»

«Io non ho notizie di nessun tipo di crisi di maggioranza nè tanto meno il movimento chiederà alla sindaca Raggi di farsi da parte». Lo ha detto, parlando del caso dello Stadio della Roma, il vicepremier Luigi Di Maio a Coffee break su La7. «Se sul caso Roma abbiamo una colpa - ha aggiunto - è di esserci fidati dell'avvocato sbagliato, quanti italiani siano in compagnia nostra non lo so. Però una cosa c'è da dire sul caso Roma, noi siamo stati gli unici a non prendere un euro, tutte le altre forze politiche hanno preso soldi da Parnasi e noi veniamo trattati come criminali e gli altri sono quelli che ci accusano?».

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:47



