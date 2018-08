Roma, la spiaggia del Tevere ha aperto: pochi "villeggianti" e operai al lavoro. Raggi non c'è

La sindaca Virginia Raggi ieri si è sbilanciata: «Come avviene a Parigi e in altre capitali europee, anche a Roma si potrà prendere il sole sulle rive del fiume». La spiaggia sarà aperta ai bagnanti-senza-bagni dalle otto di mattina alle otto di sera, «fino a settembre». I vigili urbani saranno di guardia per assicurarsi che i rom appena sgomberati da sotto il ponte non tornino, approfittando del restyling pagato dal Comune, con tanto di querce da sughero, bambù, ulivi, alloro e palme nane, oltre a due campetti sportivi tra l'erba sintetica.

Alla fine lasuldi Roma, ribattezzata lido "", ha aperto i battenti alle 8 di questa mattina. Delusione tra i primi visitatori che sono entrati al lido con gli operai ancora al lavoro, erba e piante finte e neanche l'ombra di uno specchio d'acqua dove potersi rinfrescare. Tra sabbia e fiume, appena una quindicina di persone tra cui molti addetti ai lavori, come il Direttore generale del Comune Franco Giampaoletti, il presidente della Commissione Ambiente Pierluigi Diaco con le rispettive famiglie. La sindaca Raggi, salvo cambi di programma, non passerà: nessuna inaugurazione ufficiale.Gli operai stanno finendo di montare un gazebo. Il caldo non dà tregua. Qualcuno comincia a rinfrescarsi con le docce messe a disposizione sulla spiaggia: sono l'unico refrigerio offerto. E un signore, curioso, di passaggio ha commentato: «Qui l'unico modo per rinfrescarsi è buttarsi nel Tevere». Non c'è neanche una piscinetta, una vasca per idromassaggi, solo docce, per sciacquettarsi al volo, dopo una partita di beach volley.