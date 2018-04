Roma, la spiaggia che non c'è più l'erosione divora il litorale

di Mirko Polisano

La costa che si sgretola e cambia forma e chilometri di spiaggia che spariscono mangiati dalla furia delle onde. Così sta morendo il mare della Capitale: da Ostia a Fregene passando per Torvaianica, i lidi sono frantumati dall'erosione. Le mareggiate invernali hanno spazzato via bar, cabine, rimessaggi, chioschi. Un'avanzata che non ha fatto distinzioni sociali: dagli stabilimenti vip all inclusive, casotti in muratura con doccia compresi, alle spiagge libere dei fagottari, che hanno sempre meno spazio dover poter apparecchiarsi...