Roma, spazzatura "parcheggiata" al Collegio Romano, sede del Mibact

La spazzatura sembra assediare il complesso del Collegio Romano sede del Ministero per i Beni culturali. Cumuli di rifiuti fanno bella mostra di se' lungo il perimetro del dicastero, tra via del Collegio Romano e l'omonima piazza.Sono talmente "monumentali" - per rimanere in tema - che occupano gli spazi destinati ai parcheggi. Quando si dice che la "monnezza" è parcheggiata. A dimostrazione che i furgoncini dell'Ama qui non si vedono da tempo. Non certo un degno spettacolo per dare il benvenuto al nuovo ministro della Cultura, Alberto Bonisoli.