Roma, sparatoria in via Ozanam: carabiniere spara e colpisce due donne in motorino

di Marco De Risi

​Proseguono intanto le ricerche dell'auto che non si è fermata all'alt. La due ferite, rispettivamente di 49 e 16 anni, sono ricoverate all'ospedale San Camillo, con loro anche i carabinieri che dopo l'accaduto hanno prestato assistenza.

Sparatoria in via Federico Ozanam, a Monteverde. Nel quadro di un'operazione di polizia giudiziaria un'auto civetta dei carabinieri ha tentato di fermare una macchina, che però non si è arrestata all'alt e ha invece tentato di investire uno dei militari, in borghese. Quest'ultimo, dopo essere riuscito a schivarla, ha sparato colpendo per errore due donne, madre e figlia, che passavano a bordo di un motorino. Le due donne, ferite alla spalla, sono entrambe ricoverate al San Camillo: sono coscienti e le loro condizioni non sarebbero gravi. I carabinieri si sono recati in ospedale insieme a loro.