Roma, sparatoria nella notte in piazza Barberini: è caccia all'uomo con la pistola

di Marco De Risi

Un litigio per strada, poi il rumore sordo di due colpi in aria. L'aggressione e i due spari si sarebbero verificati in centro, non molto distante da piazza Barberini dove ieri sera, poco dopo la mezzanotte, una decina di Volanti della polizia si sono precipitate per bloccare l'aggressore. A chiamare le forze dell'ordine sono stati i residenti allarmati dai colpi che hanno sentito nella notte. «Correte, si stanno sparando sulla strada, qui finisce male» hanno detto al centralino del 112. Sul posto sono giunti a...