Roma, dagli omicidi all'usura: il clan Spada a processo

di Valentina Errante

Per la procura ci sono già le prove: il clan Spada può essere processato davanti alla Corte d'Assise. Giudizio immediato per i boss di Ostia finiti in manette lo scorso gennaio con accuse che vanno dall'associazione mafiosa all'omicidio, dall'usura fino all'estorsione. E il gip Cinzia Parasporo ha accolto la richiesta: alla sbarra, il prossimo 6 giugno, ci saranno Carmine, Ottavio, Roberto (per il quale tra l'altro comincia oggi un altro dibattimento, quello per l'aggressione ad un giornalista della...