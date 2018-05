Roma, ridotta in appello la condanna per Carmine Spada, ma per i giudici è mafia

La ricostruzione della procura di Roma regge al secondo grado di giudizio: i giudici d'appello confermano la condanna di Carmine Spada, detto "Romoletto", considerato dagli inquirenti il capo clan dell'omonima famiglia criminale di Ostia. Per il Tribunale, Spada, ritenuto responsabile di un'estorsione da 25mila euro, poi lievitati a 270mila, ha agito con metodo mafioso. La pena è stata ridotta di due anni rispetto al primo grado: la seconda corte d'appello di Roma ha condannato Romoletto a 8 anni di reclusione. In primo grado aveva avuto 10 anni. Nei suoi confronti è stata confermata l'aggravante del metodo mafioso.



Anche Emiliano Belletti, ritenuto il braccio destro di Spada, è stato condannato a 8 anni. «Questa sentenza - ha commentato l'avvocato Giulio Vasaturo, legale di parte civile per il tabaccaio di Ostia e per l'associazione antimafia Libera - è un monito fortificante per le coscienze. Chi denuncia, trova al suo fianco le istituzioni e la parte migliore della società civile, e la denuncia è l'unico modo per affermare la propria dignità e per liberarsi dell'arroganza mafiosa». Carmine Spada in carcere dallo scorso 25 gennaio, quando fu arrestato con altre 31 persone nell'ambito di una maxi operazione condotta a Ostia contro quella che è ritenuta un'organizzazione a delinquere di tipo mafioso. E' il fratello di Roberto Spada, arrestato per l'aggressione alla troupe della Rai avvenuta fuori alla sua palestra di Ostia.

