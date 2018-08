Roma, la sentinella della droga racconta lo spaccio a Tor Bella Monaca: «Per i pusher 100 euro al giorno»

di Marco Carta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Turni da 7 ore e mezza, come un vero lavoratore subordinato e una paga di tutto rispetto: 80 euro al giorno per avvisare i pusher di Tor Bella Monaca dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sembrava un lavoro facile per racimolare qualche soldo in un momento di crisi. Invece sono bastate poche ore di servizio ad un 19enne romeno per ritrovarsi in stato di arresto per spaccio. «Era il mio primo giorno di lavoro. Dovevo lavorare dalle 5 e mezza fino a mezzanotte». Quando ieri mattina la giovane vedetta si è ritrovata...