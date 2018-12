Spacciava dosindi eroina nella metropolitana. E' stato arrestato un giovane del Gambia durante i controlli straordinari da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Celio nella stazione metro Termini, Linea B.



A finire nei guai un cittadino del Gambia trovato in possesso di 12 grammi di eroina, suddivisa in 27 dosi insieme a denaro contante. Il 20enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga. © RIPRODUZIONE RISERVATA