Roma, spacciava droga a piazza Vittorio: arrestato 25enne romano

Nell'ambito dei servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale, durante un appostamento in via Carlo Alberto, angolo piazza Vittorio Emanuele II, hanno notato due giovani scambiarsi alcune banconote e un piccolo involucro in plastica. Fermato dai poliziotti, l'acquirente è stato trovato in possesso di circa 6 grammi di hashish mentre l'altro, seguito, è stato bloccato all'interno di un locale. Indosso nascondeva marijuana e hashish nonché 85 euro in banconote di vario taglio, provento dell'attività illecita. Accompagnato negli uffici di polizia, A.R.A., romano di 25 anni, con vari precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Giovedì 30 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:30



