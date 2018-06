Roma, sorpreso senza biglietto sul bus, aggredisce i controllori: arrestato

Prende l'autobus senza biglietto e quando viene scoperto dai controllori li aggredisce. E' finito in manette un nigeriano di 51 anni. La dinamica è stata ricostruita dai Carabinieri della Stazione Roma Centocelle che hanno arrestato un cittadino nigeriano con precedenti e senza fissa dimora, con l'accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.



L'uomo, a bordo dell'autobus linea 450, è stato fermato dal personale ispettivo dell'azienda di trasporti capitolina, per verificare il possesso del titolo di viaggio. Una volta scoperto che l'uomo era sprovvisto del biglietto, i due controllori lo hanno invitato a fornire le proprie generalità. Da qui ne è nato un diverbio molto animato che ha fatto scattare la segnalazione al 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno bloccato l'uomo per l'aggressione nei confronti del personale ATAC. Ammanettato, è stato accompagnato in caserma dove in attesa del rito direttissimo.

Venerdì 15 Giugno 2018



