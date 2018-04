Roma, l'11 aprile raccolta di farmaci per i poveri e di sangue per gli ospedali all'Università Europea

Grande raccolta di medicinali e sangue a Roma. Mercoledì 11 aprile l’Università Europea organizza una giornata di solidarietà, con due iniziative distinte: una raccolta di farmaci, in collaborazione il Banco Farmaceutico, e una raccolta di sangue, in collaborazione con l’Associazione Donatori Volontari di Sangue EMA-Roma.



Chiunque potrà recarsi nell'ateneo e fare la sua donazione negli orari dedicati. La raccolta di farmaci si terrà nell’atrio dell’ateneo (in via degli Aldobrandeschi 190), dalle ore 10.00 alle 15.00. Potranno essere donati medicinali in buono stato di conservazione con almeno 8 mesi di validità, rimasti inutilizzati, oppure farmaci da banco appositamente acquistati per questa iniziativa. La raccolta di sangue, invece, si terrà dalle 8 alle 12 sempre all'Università Europea di Roma.

Venerdì 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:43



© RIPRODUZIONE RISERVATA