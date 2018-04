Roma, caldo record: tutti al mare. E a Ostia spunta un mini-suk sul pontile

Primi tuffi e tintarelle tra Ostia, Fiumicino e Fregene. Assaggio d'estate sul litorale romano che sta registrando, da metà mattinata, una grande affluenza verso le spiagge. Anche se le ordinanze di inizio della stagione balneare non sono ancora state emanate e gli arenili liberi non sono tirati a lucido, primi tuffi e tintarelle tra Ostia, Fiumicino, Fregene e Maccarese. Dopo il cielo grigio di inizio mattina, il sole ha poi fatto la sua comparsa richiamando molti romani: code di auto, in uscita dalla Roma-Fiumicino, verso l'ingresso della città portuale e sulla diramazione verso Fregene, dove si riaprono villette e seconde case dopo il «letargo» invernale con il Villaggio dei pescatori particolarmente gettonato, e Maccarese.Non solo spiagge comunque: in molti passeggiano sui lungomare e nei porti di Ostia e Fiumicino, così come sono pieni locali e ristoranti in riva al mare o nelle spiagge attrezzate. Centinaia i visitatori anche ai Porti imperiali di Claudio e Traiano a Fiumicino, aperti al pubblico grazie al progetto Navigare il territorio, che prevede oggi laboratori speciali per la Giornata Mondiale della Terra. Il pontile di Ostia anche oggi è trasformato in un suk con decine di ambulanti che vendono teli da mare, giochi per bambini, occhiali da sole, vestiti, borse: è una vera e propria invasione