Roma, Inseguimento da film sulla Colombo: rubano le ruote di una Smart e scappano contromano

Rubano le ruote di una Smart e scappano con una Mini contromano sulla Colombo a Roma. Per i due è scattato l'arresto, dopo un inseguimento. N.V., 41 anni, è residente nella provincia di Latina e sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, I.G., 42 anni, è residente nel litorale romano. In piazzale Pakistan, una pattuglia in borghese della polizia ha intimato l'alt ad una mini con a bordo due uomini; il conducente, prima ha finto di fermarsi in piazzale Nervi, poi, con una manovra improvvisa, è ripartito salendo sull'area verde che divide le due corsie della Cristoforo Colombo. L'inseguimento è durato diversi minuti, durante i quali la Mini è salita più volte sulle aiuole che dividono le due corsie della Colombo andando anche contro il senso di marcia.



Dopo alcuni chilometri il conducente ha perso il controllo dell'auto e le due pattuglie del commissariato Esposizione, diretto da Filiberto Mastrapasqua, sono riuscite a sbarrare la strada e a fermare i due uomini. Il 41enne e il 42enne si sono opposti al fermo colpendo con calci e spintoni i poliziotti. Le successive indagini hanno permesso di accertare che, poco prima, avevano rubato una coppia di ruote da una Smart. I due sono stati arrestati e posti a disposizione della magistratura; le ruote sono state restituite al legittimo proprietario. Proseguono le indagini per ricostruire la rete di riciclaggio alla quale erano destinati ruote e cerchi.

Domenica 20 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:29



