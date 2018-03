Roma, sotto effetto di cocaina travolse 5 pedoni sulle strisce: condannata a 4 anni

di Adelaide Pierucci

Sotto effetto di cocaina e con una dose in tasca, davanti al semaforo rosso invece di fermare la macchina, aveva accelerato e investito cinque pedoni sulle strisce pedonali. Alexandra Louise Mazzucato, la quarantenne che, alla guida di una Smart, lo scorso maggio ai Colli Portuensi è piombata sui passanti come su dei birilli, ha chiuso il conto con la giustizia patteggiando una condanna a quattro anni di carcere. Era accusata di lesioni gravissime plurime con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti. Come ha...