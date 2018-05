Roma, la sindacalista Micaela Quintavalle sospesa dall'Atac a tempo indeterminato

Micaela Quintavalle, sindacalista e pasionaria dell'Atac, è stata "sospesa in via preventiva e a tempo indeterminato" dall'azienda.A raccontarlo è la stessa leader del sindacato CambiaMenti M410, secondo cui la muinicipalizzata le contesta, tra le altre cose "di aver utilizzato impropriamente la divisa e la vettura aziendale e la documentazione messa a disposizione dall'azienda per scopi non attinenti alla sua prestazione lavorativa" durante un servizio della trasmissione televisiva "Le Iene".Sempre secondo l'azienda, "con i comportamenti e le dichiarazioni rilasciate violava i principi di buona fede e correttezza, diligenza e riservatezza, generando inoltre la convinzione negli ascoltatori che l'azienda faccia circolare su strada vetture che non sono idonee a garantire le basinari norme in materia di sicurezza di esercizio e sulle quali l'azienda non esegue le più basilari attività manutentive". Inoltre, per l'Atac, non avrebbe chiesto l'autorizzazione preventiva per il rilascio dell'intervista.