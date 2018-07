Roma, Sicuritalia acquisisce Città di Roma metronotte e Istituto di vigilanza nuova città di Roma: salvi 200 posti di lavoro

Sicuritalia, primo gruppo italiano nel settore della sicurezza, ha acquisito «Città di Roma Metronotte» (CRM) e «Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma» (IVNCR), storici istituti di vigilanza del territorio romano, ora in amministrazione straordinaria, salvando 200 posti di lavoro. I due istituti hanno attraversato, a decorrere dal 2015, un periodo di grave criticità che le ha condotte alla gestione commissariale, sfociata nella procedura di vendita dei complessi aziendali oggi finalizzata con Sicuritalia. L'operazione è stata portata a termine dal Commissario Straordinario, Antonio Cattaneo. C on tale operazione, il Gruppo presieduto da Lorenzo Manca garantisce la perfetta integrazione di CRM e IVNCR con l'organizzazione e gli standard qualitativi del gruppo Sicuritalia, consolidando la propria leadership nel Lazio ed a Roma in particolare, con oltre 1.500 dipendenti. «Siamo molto soddisfatti dell'operazione», ha dichiarato Lorenzo Manca, presidente e ad Gruppo Sicuritalia, «per noi un ulteriore importante elemento di consolidamento e di realizzazione della nostra strategia di crescita anche per acquisizione, e che consente il rafforzamento della nostra leadership sul territorio italiano e del nostro posizionamento nel centro Italia ed in particolare nella città di Roma. Mentre l'economia italiana dà segnali di ripresa ancora troppo deboli - conclude Manca - Sicuritalia continua nella realizzazione del suo piano di investimenti, costruendo nuove opportunità occupazionali e di business, con una crescita continua a doppia cifra da oltre 20 anni, confermata dalle proiezioni finanziare anche per il 2018.»

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:58



© RIPRODUZIONE RISERVATA