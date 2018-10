Roma, si rifiuta di aprire agli agenti e getta un fucile di sotto

Si barrica in casa e getta il fucile di sotto. Gli investigatori del commissariato Appio Nuovo diretto da Pamela de Giorgi sono andati questa mattina in via delle Cave zona Colli Albani, per dare atto all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ma arrivati sul pianerottolo, gli agenti si sono sentiti rispondere - una voce proveniva dall'appartamento - che lui non apriva a nessuno e se volevano entrare dovevano sfondare la porta. Durante la trattativa per riuscire ad accedere in casa, i poliziotti hanno notato una persona affacciarsi da una finestra e lanciare nel cortile sottostante una busta di plastica da cui fuoriusciva un oggetto di grandi dimensioni: all'interno c'era un fucile da caccia, che a causa dell'impatto con il terreno si è spezzato in due tronconi. Solo grazie a un'autoscala gli agenti sono riusciti a entrare nell'abitazione e a bloccare l'uomo. Identificato per T.C. 51enne italiano sono scattate le manette, dovrà rispondere di possesso di arma clandestina e resistenza a pubblico ufficiale.

