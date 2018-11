Baobab, nuovo sgombero migranti da piazzale Spadolini

Nuovo sgombero dei migranti dell'ex presidio del Baobab, che dopo lo sgombero della scorsa settimana si erano radunati a piazzale Spadolini, vicino l'ingresso laterale della stazione Tiburtina.

Secondo quanto si è appreso, erano presenti circa 50 ragazzi con tre tende.



«C'erano le circa 50 persone rimaste senza accoglienza dopo l'intervento dei giorni scorsi - spiega Andrea Costa, coordinatore di Baobab Experienxe - Non si sa dove devono andare. Questa è la dimostrazione che lo sgombero di piazzale Maslax non serviva a nulla. Queste persone non possono sparire».E gli attivisti del Baobab lanciano una manifestazione «contro il decreto Sicurezza venerdì pomeriggio a piazza San Silvestro in concomitanza con l'inizio della discussione alla Camera».