â€‹Roma, sgombero ex Mira Lanza: stabile a rischio crollo

Intervento congiunto della polizia locale e della polizia di Stato per sgomberare l'ex fabbrica Mira Lanza, in lungotevere Gassman, in un'area di proprietà di Roma Capitale. I reparti del gruppo Marconi, diretti da Emanuele Moretti, e il Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (Gssu) hanno identificato 37 persone, denunciate per occupazione abusiva ai sensi dell' art 633 del Codice Penale.

Altre sette sono state portate al centro di fotosegnalamento della Questura di Roma per ulteriori accertamenti sulla loro identità. «L'operazione - spiega una nota della polizia municipale - si è resa necessaria anche per salvaguardare gli occupanti da gravi rischi di crollo della struttura, certificati dalla Commissione Sicurezza Stabili Pubblici. Al termine i varchi di accesso verranno elettrosaldati e le recinzioni ripristinate».