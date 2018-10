Roma, sgomberato manufatto nel parco di Monte Mario: denunciato pusher

Nella casa abusiva aveva il suo deposito di droga e cellulari. Gli agenti del reparto di Polizia Giudiziaria del I Gruppo Centro della Polizia Locale hanno sgomberato un manufatto all'interno del parco di Monte Mario, dove è stato trovato N.S., cittadino di nazionalità marocchina di 52 anni, che durante il controllo ha tentato di disfarsi di un involucro in plastica contenente hashish. La sostanza è stata sequestrata insieme a dieci telefoni cellulari, nascosti in una nicchia nel muro, su cui verranno svolti ulteriori accertamenti. Deferito all'Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva, furto di energia elettrica e ricettazione, l'uomo è stato condotto al Centro di foto-segnalamento della Questura di Roma, dove a seguito delle verifiche sulla sua identità e posizione sul territorio italiano è stato colpito da provvedimento di espulsione. Il manufatto è stato posto sotto sequestro.

