Roma, non riesce a sfrattarli dall'appartamento: il proprietario di casa investe la coppia mentre va in bici

Due persone a terra, investiti mentre erano ini bici dal proprietario di casa. E' la scena che si sono trovati davanto gli agenti del Reparto Volanti quando sono arrivati in via Carpineto Sinello: qualcuno aveva segnalato loro u na lite violenta. I due, un uomo e una donna, hanno raccontato di essere stati investiti - mentre andavano in bicicletta - dal proprietario dell'appartamento di cui sono affittuari e con cui da diverso tempo hanno dei problemi legati alla locazione della casa.

In particolare il conducente, in compagnia di una donna e di altre due persone, si era avvicinato a loro con il veicolo accelerando e frenando in continuazione fino a quando non li aveva tamponati facendoli cadere a terra. Non contenti, scesi dal veicolo, i due hanno iniziato a colpirli con un bastone e un cacciavite rubandogli, prima di fuggire, due telefoni cellulari ed il portafoglio contenente 460 euro.

Sul posto è arrivata un'ambulanza che ha trasportato in ospedale i due feriti ai quali sono state riscontrate lesioni guaribili in 7 e 5 giorni di prognosi per trauma cranico ed addominale. Gli agenti, rilevate chiare tracce delle frenate degli pneumatici hanno richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Roma Capitale per i rilievi.

Dopo le prime indagini, ascoltati i testimoni e accertata l'esatta dinamica dell'accaduto i poliziotti si sono messi sulle tracce degli aggressori che nel frattempo erano andati in Commissariato per presentare l'ennesima denuncia contro i due affittuari. Localizzata l'autovettura con a bordo la coppia, è stata bloccata dagli agenti in via Tiburtina angolo via Lago D'Orta. Accompagnati negli uffici del commissariato Casilino, T.R., di 48 anni e R.D. di 49 anni, entrambi stranieri, sono stati arrestati per rapina aggravata, lesioni personali e omissione di soccorso.

Sabato 28 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:54



© RIPRODUZIONE RISERVATA