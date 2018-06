Sequestri, minacce e pestaggi: così l'uomo con la coppola terrorizzava l'intero quartiere

di Elena Panarella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A Montespaccato il boss Franco Gambacurta era ritenuto più efficiente dello Stato. «A noi non ci mancano i modi...». Potrebbe essere lo slogan di un'agenzia di recupero crediti. In questo caso un'agenzia chiamata criminalità organizzata, dove commercianti, imprenditori e semplici cittadini si rivolgevano quando un affittuario non pagava, oppure quando erano vittime di minacce o furti. Ecco in molti di questi casi preferivano rivolgersi al boss con la coppola piuttosto che ai carabinieri o alla...