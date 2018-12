Roma, sequestrati 110 chili di pesce sui banchi del mercato dell'Esquilino

Ultimo aggiornamento: 17:35

Controlli straordinarii presso il Mercato Rionale Esquilino, con l’impiego di agenti del commissariato di zona, unitamente a personale della Polizia Roma Capitale e della Capitaneria di Porto al fine di monitorare la regolarità delle attività commerciali del settore alimentare.Sono stati controllati 22 esercizi commerciali tra frutterie, macellerie e pescherie, ove sono state rilevate numerose violazioni amministrative ed elevate conseguenti sanzioni per la cattiva conservazione della merce, la mancata tracciabilità degli alimenti e per la relativa etichettatura degli stessi, rilevando altresì che le bilance utilizzate per la pesa delle merci in vendita erano sprovviste della obbligatoria revisione da parte degli enti competenti.Nello specifico, la Capitaneria di Porto ha sequestrato circa 110 chili di prodotti ittici detenuti per la vendita al dettaglio, poiché privi delle obbligatorie informazioni circa la tracciabilità. Inoltre i poliziotti e i vigili urbani, in un esercizio per la vendita al dettaglio di generi alimentari gestito da cittadini di nazionalità bengalese, hanno riscontrato numerose anomalie da cui sono scaturiti 2 sequestri amministrativi per aver posto in vendita prodotti privi di tracciabilità ed altresì prodotti scaduti tanto da rappresentare un pericolo per la salute degli acquirenti. Ventiquattro le persone identificate, di cui 22 stranieri; 25 le sanzioni amministrative rilevate per circa 30 mila euro; 5 i sequestri amministrativi e 135 chili la merce sequestrata.