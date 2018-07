Roma, sequestrate 6mila “pillole blu” destinate al mercato clandestino sul web

Seimila “ pillole blu ” sono state sequestrate dai carabinieri dei Nas di Latina e Roma nel corso di un'indagine contro la commercializzazione illegale di farmaci sul web che ha portato alla denuncia di sei persone per esercizio abusivo della professione di farmacista e illecita importazione e commercializzazione di farmaci. I sei acquistavano i farmaci - di produzione extra Ue privi di autorizzazione all'immissione in commercio e contenenti principi attivi farmacologici per il trattamento di disfunzioni erettili - tramite canali fidelizzati on-line e li rivendevano ad un prezzo superiore attraverso piattaforme web, siti bacheca di annunci promozionali e di incontri. Scoperte e sequestrate attrezzature informatiche, computer e apparecchi telefonici cellulari utilizzati per le attività illecite nonché alcuni plichi postali ricevuti dagli indagati e altri destinati al riconfezionamento e spedizione di ordini ricevuti dalla propria clientela. I prodotti farmaceutici sequestrati avrebbero comportato nei circuiti del mercato nero introiti per oltre 80.000 euro.

Domenica 22 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:28



© RIPRODUZIONE RISERVATA