Roma, sequestra l'ex moglie e minacciandola con coltello la costringe ad un rapporto sessuale

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto, un cittadino filippino, di 33anni, da anni domiciliato a Roma, nullafacente e già noto alle forze dell'Ordine, con l'accusa di sequestro e violenza sessuale aggravato, ai danni dell'ex moglie.



La scorsa mattina, l'uomo si è recato sul posto di lavoro dell'ex coniuge, una connazionale di 34 anni, e con la scusa di trascorrere una giornata insieme ai figli, l'ha convinta a seguirlo presso l'abitazione dell'uomo, dove da un mese la donna si era allontanata con i due figli minori. Solo una volta giunti a casa, la donna ha capito le male intenzioni dell'uomo, così ha cercato di lasciare l'appartamento. L'uomo, in evidente stato di agitazione, si è opposto minacciandola con un coltello, sotto gli occhi dei figli, e dopo averla strattonata con forza, l'ha rinchiusa nella stanza da letto, lasciando i figli in cucina.



Dopo qualche ora, il 33enne, sempre sotto la continua minaccia del coltello, è entrato nella camera da letto ed ha costretto l'ex ad avere un rapporto sessuale. Successivamente, approfittando di un momento di distrazione dell'uomo, la donna è riuscita a chiedere aiuto alla sorella che, nel giro di pochi minuti, l'ha raggiunta ed aiutata a scappare assieme ai nipoti.



A seguito della segnalazione giunta al 112, i Carabinieri hanno raggiunto la casa dove si era rifugiata la vittima ed hanno acquisito le informazioni utili al rintraccio dell'uomo. Solo qualche ora più tardi, i militari sono riusciti a localizzarlo e a bloccarlo, nelle immediate vicinanze della sua abitazione. La perquisizione domiciliare, ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrate il coltello usato dall'uomo per minacciare l'ex moglie. Dopo l'arresto è stato portato in caserma e su disposizione dell'Autorità Giudiziaria condotto presso il carcere di Regina Coeli. red

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:37



