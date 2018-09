Roma, coppia di romani si perde sul sentiero di Papa Wojtyla

Lieto fine per un coppia di romani - lui 49 anni, lei 45 - che ieri all'ora di pranzo si sono persi sulle montagne di Capranica Prenestina, al santuario della Mentorella. La coppia di escursionisti ha percorso il cosiddetto “sentiero di Papa Wojtyla”, che porta in un'area montagnosa, accorgendosi dopo un paio d'ore di aver smarrito la via e di non riuscire a rientrare. I due hanno allertato il 112 che ha chiesto l'intervento dei carabinieri di Palestrina e di quelli della stazione Forestale di San Vito Romano. L'operatore del 112 ha tenuto in contatto la coppia con i carabinieri, riuscendo a guidare questi ultimi fino al rintraccio. Alla fine i due erano in buone condizioni e non è stato necessario il ricorso a cure sanitarie.

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:32



