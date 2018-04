Roma, «Sei mia» e continua a perseguitare l'ex nonostante i divieti di avvicinamento: arrestato stalker

Continua a perseguitare l'ex fidanzata nonostante il divieto di avvicinamento. E' finito in manette uno stalker egiziano di 25 anni dopo la denuncia della donna, una romana di 36 anni. L'intervento dei carabinieri è scattato dopo la segnalazione giunta al 112. I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur hanno arrestato un cittadino egiziano, di 25 anni, residente a Roma, disoccupato e con precedenti specifici, con l'accusa di atti persecutori. A segnalare e di conseguenza far arrestare lo straniero è stata l'ex compagna, romana di 36 anni. Il giovane straniero era già stato denunciato il primo marzo scorso sempre dalla donna e successivamente gli era stata notificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento. La scorsa mattina l'uomo, contravvenendo alla misura cautelare, ha continuato ad assumere comportamenti molesti e persecutori nei confronti dell'ex. Poco dopo aver ricevuto la segnalazione, i Carabinieri hanno raggiunto via dell'Impruneta, alla Magliana, dove hanno bloccato e arrestato l'egiziano. Dopo l'arresto, il 25enne, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato accompagnato nel carcere di Regina Coeli.

Venerdì 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:39



