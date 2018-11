Roma, se ne andava in giro di notte con un coltello da 8 centimetri: fermato bosniaco a Trastevere

Se ne andava in giro per Trastevere di notte con un coltello di otto centimetri. Per un cittadino bosniaco di 44 anni è scattata la denuncia da parte dei Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere, che l'altra notte ha passato al setaccio il quartiere della movida con il supporto dei militari dell'ottavo Reggimento Lazio.



Obiettivo, arginare eventuali fenomeni di illegalità e di degrado. In tutto, sono state denunciate tre persone. Il primo a finire nelle rete dei Carabinieri è stato il bosniaco di 44 anni che, fermato a bordo della sua auto, all'altezza di ponte Sisto, è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di 8 centimetri. L'uomo è stato denunciato per possesso di armi e oggetti atti ad offendere.



Poco più tardi invece, un cittadino egiziano di 64 anni, già agli arresti domiciliari, è stato denunciato dai Carabinieri, perché trovato fuori dal suo domicilio senza alcuna autorizzazione.



A piazza Trilussa, i Carabinieri hanno controllato un 18enne romano, con precedenti, trovato in possesso di circa 30 g di marijuana. Per il giovane è scattata la denuncia per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.



Nell'ambito delle attività, sono state controllate 80 persone e alcuni esercizi commerciali del quartiere, per i quali non sono state riscontrate irregolarità.

