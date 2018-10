Riaprono le scuole a Roma, ma ora si teme la pioggia. Due feriti al Gianicolo da un albero

Riaprono le scuole a Roma dopo due giorni senza lezioni e con molte polemiche. Dopo il vento, però, si teme ora la pioggia. Continuano i disagi nella città con tronchi e rami sulle carreggiate, cornicioni pericolanti, chiusure di strade e caos traffico. Oltre duecento gli interventi effettuati dai vigili del fuoco, dalla serata di ieri, nei vari quartieri della città principalmente per alberi caduti o pericolanti, cornicioni e tegole scoperchiate.



Rafforzato il dispositivo di soccorso dei pompieri anche per la giornata di oggi in cui è proseguita l'allerta meteo, con le scuole che sono rimaste chiuse. Sgomberata nella notte una palazzina a causa di un albero che è finito sull'edificio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.



Diversamente è andata, invece, ieri pomeriggio a due studenti, un ragazzo e una ragazza, che si trovavano al Gianicolo nei pressi del cannone. Un albero, che è crollato a causa del vento forte, li ha colpiti. Il ragazzo, un 23enne, è stato trasportato in codice rosso in ospedale per essere operato a una gamba. Mentre la ragazza, di 16 anni, ha riportato una frattura di una caviglia e vari traumi.



E il maltempo non ha risparmiato neanche l'ospedale Santo Spirito, in zona San Pietro, dove si è verificato il distacco di qualche piccola parte di cornicione e alcune tegole, finite in un'area già transennata. Una situazione che, si è appreso da fonti sanitarie, non ha provocato ritardi o problemi per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera.



Sotto la lente anche oggi la zona dell'Idroscalo di Ostia dove sono stati impegnati vigili del fuoco e protezione civile. Una cinquantina le famiglie che si trovavano in una situazione di pericolo a causa della mareggiata. Allestita una scuola dove accogliere le persone invitate ad allontanarsi dalle abitazioni. E non sono mancati i disagi sul fronte del traffico con diverse chiusure di strade per la presenza di rami e tronchi sulle carreggiate. Stamattina la polizia locale ha chiuso un tratto della tangenziale per la caduta di pannelli anti-rumore.



In attesa della nuova perturbazione sono per strada in funzione 100 spazzatrici: bisogna rimuovere le foglie, tantissime, cadute per il forte vento. Arriva una nuova perturbazione, e la pioggia potrebbe causare allagamenti e altri disagi.

