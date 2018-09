A Torbellamonaca primo giorno di scuola tra siringhe, rifiuti e frigo abbandonati

La scuoladi Torbellamonaca sembra essere una scuola dimenticata da tutti. Rifiuti, frigoriferi, scarti di vegetazione, carcasse di auto abbandonate. I bimbi accompagnati dai genitori per l'inizio dell'anno scolastico si sono ritrovati in un "Bronx" targato Roma. Oltre ai cassonetti ricolmi di rifiuti, in parte abbandonati lungo la strada, le famiglie che hanno percorso i marciapiedi invasi dalla vegetazione, si sono cimentati in un insolito slalom tra siringhe e immondizia. E a creare tutto questo sono bastati i tre mesi estivi.Gli impianti tecnici, come le bocchette per gli idranti, esterni alla scuola sono vandalizzati. Poco distante dall'entrata dell'istituto campeggiano decine di frigoriferi abbandonati, mischiati a sanitari e altre masserizie gettate nel parcheggio diventato una discarica. Un istituto di periferia abbandonato da tutti, dicono in molti. E un video di denuncia postato su Facebook da Emanuele Licopodio, residente e impiegato presso L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ha raccontato il degrado dell'intera zona.Una scuola che rimarca le contraddizioni di un quartiere "pesante". Ma che questa volta ha come prime "vittime" i bambini costretti a convivere con l'inciviltà e l'incuria. Gli stessi bambini che in quella scuola creano capolavori di ceramica, recitano Pirandello (come era avvenuto qualxche mese fa), sono costretti a vivere anche tra infiltrazioni d’acqua e bagni senza porte. Perché quella scuola la scorsa primavera aveva convinto il VI Municipio a convocare la Commissione Lavori Pubblici per verificare le condizioni strutturali dell’istituto, visto che il dirigente aveva inviato una ventina di segnalazioni dall'inizio anno. Ma ora i problemi si sono moltiplicati.