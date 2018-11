Roma, scoperto centro massaggi hot a Monteverde: denunciata cinese per sfruttamento della prostituzione

Scoperto un centro massaggi a luci rosse. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere hanno denunciato in stato di libertà una donna cinese 35enne per sfruttamento alla prostituzione ed hanno sottoposto a sequestro preventivo il locale dove la donna gestiva l’attività dietro la copertura di un centro massaggi.

La 35enne tratteneva il denaro pattuito per le prestazioni e coordinava le attività di due ragazze connazionali che si prostituivano, offrendo rapporti sessuali in aggiunta a quelli che inizialmente erano semplici massaggi.

Dopo la perquisizione, nel corso della quale sono stati sequestrati due telefoni cellulari, che la tenutaria utilizzava per gestire gli appuntamenti hot, i carabinieri hanno apposto i sigilli alle porte del locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA