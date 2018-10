Roma, guidava lo scooter ubriaca: denunciata ragazza

"Alla guida non siamo mai soli". Dovrebbero ricordarlo tutti, specialmente a Roma dove è lunghissima la lista degli incidenti. L'altra sera a Trastevere, una ragazza romana di 25 anni, è stata denunciata da carabinieri a piede libero per guida in stato di ebbrezza dopo essere stata controllata alla guida del suo motociclo con un tasso alcolemico pari a quasi il doppio di quello consentito dal Codice della Strada.

E nonostante in Centro sia ancora in vigore l'ordinanza anti-alcol si continua a bere in strada. Sono state 9 le persone sanzionate dai carabinieri per aver violato l'ordinanza "Anti-alcol" del Sindaco di Roma.