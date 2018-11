Scontro frontale questa mattina alle 7.30 in via Andrea Noale, altezza via di Salone, tra una Fiat Punto e una Ford Fiesta. Ferito uno dei due automobilisti, un uomo di 39 anni, che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Umberto I. Illeso l'altro automobilista un uomo straniero di 58 anni. Sul posto è intervenuto il VI gruppo Torri della Polizia locale di Roma Capitale. © RIPRODUZIONE RISERVATA