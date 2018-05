Roma, scontro al semaforo sulla Colombo: due feriti gravi

Un altro incidente grave questa mattina a Roma. Coinvolte due auto, una Dacia e una Y10. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 11,15 sulla Cristoforo Colombo, all'altezza di via del Canale della lingua, un punto dove spesso si verificano incidenti. Le auto non rispettano la segnaletica con gravi conseguenze. Come questa mattina: le due auto si sono scontrate al centro dell'incrocio, secondo i primi rilievi un'automobilista non ha rispettato il semaforo rosso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il personale del 118. Due i feriti gravi portati in ospedale. C hiuse temporaneamente la corsia laterale e quella centrale di Via Cristoforo Colombo in direzione Roma.

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:21



